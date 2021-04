Come di consueto prima di ogni sfida si è presentato in sala stampa l’allenatore dei falchetti. Queste le parole di Guidi:” Abbiamo tanta voglia di giocare la gara di domani pomeriggio, lo faremo anche per riscattare la brutta figura di lunedì sera. In questa stagione avvolte abbiamo commesso troppi errori ma allo stesso tempo siamo stati bravi a salvarci con molto anticipo. Sappiamo che la sfida di domani è uno spareggio playoff”.