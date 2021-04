I maggiori campionati alzano la voce dopo le ultime così sulla Super Lega

Continuano ad arrivare tante notizie sulla possibilità di creare un nuovo torneo chiamato SuperLega, un torneo che prenderebbe le migliori squadra dei campionati e li unirebbe in su solo campionato. In queste ore però non si placano polemiche ed anzi la Uefa insieme alle federazioni dei maggiori campionati, ha ribadito che nel caso in cui questo torneo venga creato ci sarà l’esclusione automatica delle squadre dai rispettivi campionati, ma non finisce qui perché oltre all’esclusione dai vari campionati la Uefa sarebbe pronta ad escludere ogni calciatore da tutte le competizioni UEFA e di conseguenza anche dalle nazionali. In italia le squadre che potrebbero partecipare a questo torneo sono Milan, Inter e Juventus.