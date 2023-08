Il 12 settembre si dà il via in Campania alla fase di sperimentazione del sistema di allarme pubblico IT-Alert,

Il Comune di Caserta avvisa i cittadini che il giorno 12 settembre sarà inviato a tutti un messaggio-test IT-alert. Si tratta di una fase di sperimentazione del sistema di messaggistica che ha la finalità di diffondere allarmi pubblici nelle aree interessate da gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso.

L’allarme sarà inviato in Campania giorno 12 settembre. L’orario indicativo è mezzogiorno.

Nel corso dell’attività di test non bisognerà far nulla di particolare, solo compilare il questionario in modo da fornire indicazioni utili per implementare il sistema.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile visitare il sito web www.it-alert.it

Ulteriori informazioni saranno fornite dal Comune di Caserta attraverso “Sindaci in contatto”, ricevendo una telefonata diretta sul proprio numero fisso o mobile