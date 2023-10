Il Comune di Caserta aderisce alla campagna in ricordo delle vittime dell’immigrazione

Il Comune di Caserta aderisce alla campagna di sensibilizzazione #10annidindifferenza, in ricordo di tutte le vittime dell’immigrazione, in occasione della X Giornata della Memoria e dell’Accoglienza, promossa dal “Comitato 3 ottobre Accoglienza” Onlus.

Il 3 ottobre 2013, in un naufragio al largo delle coste di Lampedusa, persero la vita 368 persone ed è un dovere morale di tutti, soprattutto delle Istituzioni, mantenere viva la memoria. I morti dell’immigrazione, nel corso di questi dieci anni, sono stati spesso dimenticati, smarriti nelle notizie di cronaca e nella conta del numero dei morti. In dieci anni sono morte altre 27mila persone nel tentativo di attraversare il Mediterraneo.

Il Comitato 3 ottobre porta avanti attività di sensibilizzazione per favorire l’apertura di corridoi umanitari e sistemi di ingresso legali e sicuri, garantire l’accoglienza e il rispetto dei diritti fondamentali delle persone migranti e dei rifugiati, potenziare la ricerca e il soccorso in mare, creare una banca dati europea del DNA per il riconoscimento delle vittime, favorire l’inclusione delle persone migranti nelle comunità di arrivo. Ad oggi sono stati coinvolti in attività laboratoriali e di sensibilizzazione oltre 73.000 studenti e studentesse, di 25 paesi europei ed extra europei.