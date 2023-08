IL COMUNE DI CASERTA LANCIA UN APPELLO PER SENSIBILIZZARE I CITTADINI CONTRO L’ABBANDONO DEGLI ANIMALI

l Comune di Caserta lancia un appello per sensibilizzare i cittadini contro l’abbandono degli animali, affinché siano rese note a tutti le conseguenze di un atto vile e crudele, che è un pericolo anche per la circolazione stradale. Con le vacanze estive, il numero di animali abbandonati aumenta notevolmente e l’Amministrazione intende informare i cittadini sulle conseguenze dell’abbandono degli animali, che costituisce reato ai sensi dell’articolo 727 del Codice Penale. L’intento è anche quello di suggerire i comportamenti da tenere in caso di avvistamento di animali in difficoltà: se si viene a conoscenza di animali abbandonati e in pericolo lungo strade e autostrade, bisogna contattare le Forze dell’Ordine, e per segnalare la presenza di cani e gatti senza padrone e feriti, è necessario contattare il numero verde 800 178 400.

“L’Amministrazione si impegna a fare la sua parte – dichiara il Sindaco Carlo Marino – per contribuire a contrastare l’abbandono degli animali, una pratica assurda e crudele. Ci rivolgiamo anche ai casertani perbene, affinché abbiano a disposizione tutte le informazioni utili per intervenire tempestivamente in soccorso degli animali in difficoltà. La nostra comunità rispetta gli animali e bisogna agire con tutte le nostre forze per non esporre gli animali a ingiuste sofferenze, dimostrando – conclude il Sindaco Carlo Marino – il nostro senso civico.”

“Il benessere e la cura degli animali – dichiara il Consigliere Giovanni Comunale, delegato al servizio Canile Municipale – sono una priorità per l’Amministrazione e siamo impegnati in ogni fase dell’anno in azioni di sensibilizzazione contro ogni forma di violenza e maltrattamento. Stiamo lavorando molto, infatti, per incentivare le adozioni consapevoli, che costituiscono la premessa del rispetto degli animali. È dai più giovani che bisogna partire, – conclude il Consigliere Giovanni Comunale – perché si diffonda la cultura del rispetto e della cura degli animali.”

“Faccio un appello a tutti i cittadini – dichiara Adriana Giusti, Garante per i diritti degli animali del Comune di Caserta – ad agire con responsabilità e sensibilità. Abbiamo assistito in città a drammatici episodi che hanno riguardato soprattutto gatti e più in generale, cuccioli. Insieme all’Amministrazione, siamo impegnati affinché i cittadini siano informati adeguatamente sulle conseguenze, anche di carattere penale, che – conclude Adriana Giusti, Garante per i diritti degli animali del Comune di Caserta – un gesto assurdo come quello dell’abbandono di un animale può generare.”