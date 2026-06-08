Il futuro del taekwondo ha già un volto: FRANCESCO SANTORO

ROMA – Un giovane talento casertano sale sul gradino più alto del podio nazionale. Francesco Santoro si è laureato campione italiano al Kim e Liù International 2026, prestigiosa manifestazione di taekwondo andata in scena nella suggestiva cornice del Foro Italico di Roma.

L’evento, organizzato dalla Federazione Italiana Taekwondo (FITA), rappresenta uno degli appuntamenti più importanti dedicati ai giovani atleti della disciplina ed è riservato ai tesserati di età compresa tra i 6 e gli 11 anni provenienti da tutta Italia e dall’estero.

In un contesto altamente competitivo, Francesco è riuscito a distinguersi per tecnica, determinazione e talento, conquistando il titolo e portando in alto il nome di Caserta in una delle manifestazioni giovanili più prestigiose del panorama nazionale.

Il Torneo Kim e Liù nasce quasi vent’anni fa ed è stato creato a dimensione di bambino, perché all’interno di esso i bambini possono agire come meglio credono: giocare, vivere con le proprie famiglie, praticare sport e in particolare il taekwondo. Aver inserito un torneo come questo all’interno del Grand Prix ha creato un evento unico al mondo. Negli stessi giorni, infatti, i bambini hanno visto i propri idoli e l’aspetto più bello è che i campioni, nelle pause tra un incontro e l’altro da un giorno all’altro, vanno a vedere il torneo Kim e Liù perché si riconoscono in quelli che erano da bambini. Questa è l’immagine del torneo”. Sono le parole di Angelo Cito, Presidente Fita – Federazione Italiana Taekwondo, in occasione della conferenza stampa di presentazione del Roma 2026 World Taekwondo Grand Prix, evento di Grado G-6 promosso da World Taekwondo (Wt) e organizzato dalla Federazione Italiana Taekwondo (Fita), tenutosi dal 4 al 7 giugno 2026 al Foro Italico di Roma.

Il ‘piccolo ‘Francesco Santoro nella categoria combattimento beginners -23kg vince la medaglia d’ oro dopo cinque incontri.

È oro anche nel freestyle della sua categoria . E’Bronzo nelle forme.

Bravo Francesco. Ad maiora. Oggi è la conferma di avere le qualità per competere a qualsiasi livello nella sua categoria– afferma il maestro Nicola Fusco della palestra Taekwondo Caserta. Auspicandoci un altro grande risultato continuiamo a lavorare con impegno e dedizione rispettando i valori dello sport e la buona pratica del Taekwondo olimpico. Nella foto Francesco Santoro