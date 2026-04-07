“Il libro della giungla”, ultimo appuntamento della rassegna “Piccole Storie di Eroi”

SABATO 11 APRILE AL TEATRO BOLIVAR ARRIVA IL LIBRO DELLA GIUNGLA PER LA RASSEGNA “PICCOLE STORIE DI EROI – A MERENDA CON L’ARTE”

Dall’omonimo libro di Rudyard Kipling, lo spettacolo è un adattamento di Martina Zaccaro che ne cura anche la regia

Al Teatro Bolivar (via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, sabato 11 aprile 2026 (merenda 10.30, inizio spettacolo 11:30), va in scena “Il libro della giungla”, l’ultimo appuntamento della rassegna “Piccole Storie di Eroi 2025-2026” a cura di Martina Zaccaro. Lo spettacolo, tratto dal libro di Rudyard Kipling, con l’adattamento e la regia di Martina Zaccaro, vede in scena la Compagnia Poster – Popolare d’Avanguardia per l’ultima avventura della stagione.

La rassegna di successo per le famiglie ci porterà questa volta nella giungla: è lì che il piccolo Mowgli, cresciuto da un branco di lupi che lo accoglie in tenera età, imparerà l’umanità e il senso della famiglia dagli animali, Prima di tornare a vivere con i suoi simili punto adattamento in regia dell’omonimo libro di Harry puntato Kipling a cura di Martina Zaccaro con la collaborazione della scuola di danza Life and dance 14 di Rosario calabrese punto vi ricordiamo che tra le 10:30 e le 11:30 ci sarà la merenda per i nostri piccoli spettatori.