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“Il libro della giungla”, ultimo appuntamento della rassegna “Piccole Storie di Eroi”

Di Redazione

SABATO 11 APRILE AL TEATRO BOLIVAR ARRIVA IL LIBRO DELLA GIUNGLA PER LA RASSEGNA “PICCOLE STORIE DI EROI – A MERENDA CON L’ARTE”

Dall’omonimo libro di Rudyard Kipling, lo spettacolo è un adattamento di Martina Zaccaro che ne cura anche la regia

Al Teatro Bolivar (via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, sabato 11 aprile 2026 (merenda 10.30, inizio spettacolo 11:30), va in scena “Il libro della giungla”, l’ultimo appuntamento della rassegna “Piccole Storie di Eroi 2025-2026” a cura di Martina Zaccaro. Lo spettacolo, tratto dal libro di Rudyard Kipling, con l’adattamento e la regia di Martina Zaccaro, vede in scena la Compagnia Poster – Popolare d’Avanguardia per l’ultima avventura della stagione.

La rassegna di successo per le famiglie ci porterà questa volta nella giungla: è lì che il piccolo Mowgli, cresciuto da un branco di lupi che lo accoglie in tenera età, imparerà l’umanità e il senso della famiglia dagli animali, Prima di tornare a vivere con i suoi simili punto adattamento in regia dell’omonimo libro di Harry puntato Kipling a cura di Martina Zaccaro con la collaborazione della scuola di danza Life and dance 14 di Rosario calabrese punto vi ricordiamo che tra le 10:30 e le 11:30 ci sarà la merenda per i nostri piccoli spettatori.