Il Palasport di Casagiove affidata, per un anno, alla Soc. Volleytime ASD di Casagiove.

Il Palazzetto dello Sport, per la conduzione e gestione del quale si erano resi necessari drastici interventi dell’Amministrazione Comunale, torna a rivivere e i suoi spazi si riempiono delle voci e dell’entusiasmo che la passione per lo sport rende vivi. La struttura, perché si evitasse un lungo periodo di inattività, è stata affidata da subito e per un anno, a seguito di pubblica selezione, alla Soc. Volleytime ASD Casagiove, del Presidente Raffaele Di Pippo. Nella struttura svolgeranno attività e tornei la squadra di Pallavolo, che cura il settore giovanile dal Minivolley all’Under 18 e partecipa con la prima squadra al Campionato Regionale di Serie C, la squadra di Calcio a 5, Futsall Casagiove, che milita nel Campionato interregionale di Serie B maschile, la società Minibasket THANDERS Casagiove Asd, gli AMATORI BASKET, con le vecchie glorie locali sempre in campo, la Soc. di Pattinaggio Caserta Roller Training, nonché iniziative specifiche rivolte a settori della disabilità e della terza età. Prima della conclusione di questo periodo sarà indetta ed espletata la gara per l’affidamento e la gestione della struttura per un più lungo periodo, adeguato alla realizzazione di programmi di investimento e operativi indispensabili per mantenere stabili iniziative sportive e partecipazioni a campionati.

Il Sindaco Giuseppe Vozza, ha dichiarato: “Lo sport è un alleato primario del vivere civile, della educazione al rispetto e alla competizione sana, scevra dai sintomi della violenza che serpeggia nella società, dalle discriminazioni razziali ed economiche, un antidoto alle solitudini create dal mondo etereo e illusorio dei social, un incentivo a vivere pienamente, con gioia e sorriso, lontano dalle follie dei paradisi artificiali, dal mondo emarginato delle dipendenze. – Il Primo cittadino di Casagiove ha concluso evidenziando – Lo sport insegna a vivere, a lottare per ideali, a diventare portatori di valori, a sperare e credere nel futuro”.