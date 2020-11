Il primo cittadino di Capua invita i cittadini ad effettuare i tamponi

CAPUA – Il primo cittadino di Capua, Luca Branco, con una nota invita alcuni cittadini del territorio capuano a recarsi presso la struttura dell’ex manicomio di Aversa per i tamponi di verifica di fine quarantena. La notizia è veritiera e non più falsa come annunciato nella precedente comunicazione. Sarebbe auspicabile, da parte dell’amministrazione, una comunicazione più chiara e meno superficiale, al fine di non creare inutili allarmismi.

In allegato i link con le note del primo cittadino:

Primo invio: https://youtu.be/h_xVwzFl2R0

Secondo invio: https://youtu.be/48n9eJ_IKkc