Il PSI Capua chiede sostegno per i commercianti

Comunicato stampa Psi Sezione di Capua

Capua. E’ dal 30 marzo scorso , che la sezione del Psi di Capua ha invitato gli eletti del popolo ,di maggioranza di minoranza e gli amministratori tutti,con richiesta scritta ad personam di volere “ eccezionalmente sacrificare” tre mensilità delle loro indennità , pagate dal popolo per il ” faticoso” lavoro che svolgono a favore della città. Questi soldi , andrebbero a costituire un fondo di sostegno integrativo al bonus previsto dal Governo per tutti quei commercianti che ,causa Covid 19 , hanno subito un danno economico molto rilevante.

Sono passati quaranta giorni ma tutto tace, nessun consigliere comunale ne’ assessore , fosse pure per buona educazione ,si è sentito in dovere di darci una risposta ,quant’ anche negativa. Il silenzio assordante dei nostri amministratori è rimbombato per l’ intera città ed entrato nelle case dei cittadini. Alla nostra iniziativa , successivamente ne sono seguite analoghe fatte dall’ opposizione ma anche in questo caso inascoltate. Va rilevato ,pero’, che gli stessi rappresentanti dell’ opposizione hanno manifestato l’ intenzione di solidarizzare con la proposta di rinuncia alle proprie indennità per tre mesi a favore dei commercianti.

Il Psi Capua pertanto sente il dovere di esprimere il proprio disappunto per l‘ arroccamento ” quarantenico” dei componenti della maggioranza, e prende atto , fatta eccezione per le organizzazioni ecclesiastiche e per pochi benefattori, che la solidarietà , sentimento del tutto spontaneo , per la maggioranza consiliare è solo una parola, una pia intenzione,quando invece dovrebbe essere di esempio a tutti, dando a chi ne ha bisogno nei momenti di difficoltà, specie in questa temperie cosi’ devastante per l’ economia cittadina.