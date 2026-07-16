Il cielo in una scuola

Tornano le Scuole Estive di Astronomia della UAI! Un’occasione di studio e approfondimento di temi diversi dell’astronomia e della ricerca in un ambiente amichevole e accogliente. È la prima scuola residenziale estiva in Campania. Ci si può iscrivere anche solo per un giorno. Per amanti del cielo, cultori dell’astronomia, appassionati e insegnanti rappresenta un evento imperdibile in un’atmosfera rilassante:

Queste esperienze sono rivolte a tutti gli appassionati, ma anche e soprattutto a:

• studenti, in quanto costituiscono crediti scolastici

• docenti di ogni ordine e grado, perché la Scuola è riconosciuta dal MIM come corso di aggiornamento

• Divulgatori, planetaristi, educatori, in quanto le Scuole sono pensate per gli stessi formatori.

Le Scuole sono eventi residenziali e si avvalgono di:

– Lezioni frontali

– Laboratori

– Osservazioni astronomiche con telescopi

Quest’anno, molte lezioni saranno tenute dal direttore dell’Accademia delle Stelle, l’astrofisico e archeoastronomo Paolo Colona. Ma ci saranno quali relatori l’Avv. Mario Di Sora per l’inquinamento luminoso, il Prof. Maurizio Paolillo per gli Esopianeti ed il Prof. Edgardo Filippone per Stellarium, entrambi della Federico II.

Le scuole sono organizzate a livello locale da Delegazioni Territoriali della UAI, sotto la direzione della professoressa Maria Antonietta Guerrieri, responsabile della Commissione Didattica della UAI. Responsabile del progetto sul territorio è l’Avv. Giuseppina (Pina) Cupolino, Presidente della Associazione Lattanino Cupolino aps ets, delegazione UAI.

Conferenze, laboratori, lezioni e osservazioni guidate del cielo. Dal 23 al 26 luglio 2026 a Ponte di Sessa Aurunca (CE). È un Corso accreditato per l’aggiornamento professionale dei docenti. Per informazioni ed iscrizioni scrivere via mail a associazionelattaninocupolino@ gmail.com oppure contattare il 3342024687. Ultimi posti ancora disponibili.

Programma, alloggi e come iscriversi. Programma, alloggi e come iscriversi.

Tutti i dettagli sono indicati ai seguenti link:

23 – 26 luglio 2026 23 – 26 luglio 2026

Scuola di Astronomia di Sessa Aurunca (CE), a cura dell’Associazione Lattanino Cupolino aps

La descrizione completa delle Scuole si trova qui: La descrizione completa delle Scuole si trova qui:

Dove si svolgeranno le lezioni: Dove si svolgeranno le lezioni:

• Scuola dismessa di Ponte di Sessa Aurunca –> sede della Pro Loco di Ponte “Le nostre colline”, Via Provinciale 54, Sessa Aurunca (CE).