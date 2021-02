Il teatro potrebbe tornare in città

Maddaloni. Lo storico teatro Alambra di Maddaloni potrebbe tornare ad essere un teatro. Ciò che tanti maddalonesi chiedono da tempo a gran voce, da rappresentanti politici ad associazioni, dai singoli cittadini a tanti artisti ed operatori del mondo dello spettacolo. Non potrebbe essere arrivato il momento di acquisire definitivamente lo stabile che ha un glorioso passato teatrale ultracentenario per realizzare finalmente un sogno caro a tutta la città? Tante le modalità con cui si potrebbe procedere, compresa l’ipotesi di un project financing. Tante sono le strade da percorrere per giungere all’obiettivo e tante le proposte e le sollecitazioni che provengono, appunto, sia da alcune parti politiche che da tante realtà della società civile. Quasi come una congiunzione astrale favorevole, pare che si stiano finalmente creando le condizioni giuste per ridare a Maddaloni un teatro, un luogo di cultura e un fiore all’occhiello a questa città che da tanti anni soffre per questo vuoto mai colmato. Indiscrezioni a riguardo affermano anche la disponibilità dei proprietari ad aprire una trattativa. Staremo a vedere. Seguiremo la vicenda e vi terremo aggiornati sugli sviluppi. Intanto incrociamo le dita.