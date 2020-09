IL TOUR DEI VARI CANDIDATI PROSEGUE, GIORGIA MELONI INCONTRA LA STAMPA ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI CASERTA

CASERTA – Prosegue la campagna elettorale da parte di numerosi candidati al Consiglio Regionale in tutta Caserta ma anche lungo l’hinterland provinciale.Il leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni sarà a Caserta, domani giovedì 3 settembre 2020 La prima tappa sarà presso la Camera di Commercio di Caserta in Via Roma, alle ore 17, dove avverrà l’incontro con il Presidente Tommaso De Simone e i componenti della giunta camerale per un incontro bilaterale sulle criticità di Terra di Lavoro.A seguire un incontro con la stampa subito all’ uscita. Poi la comitiva attraverserà via Bosco e confluirà sul corso Trieste sino al bar Margherita: caffè con i candidati, e saluti ai simpatizzanti e cittadini.

Parliamo un po’ di Giorgia Meloni nasce a Roma il giorno 15 gennaio del 1977. E’ giornalista professionista dal 2006. Cresciuta nel popolare quartiere romano della Garbatella, si è diplomata in lingue con 60/sessantesimi presso l’ex istituto Vespucci . Ha iniziato il suo impegno politico a 15 anni fondando il coordinamento studentesco “Gli Antenati”, principale motore della contestazione contro il progetto di riforma della pubblica istruzione dell’allora ministro Iervolino.

Nel 1996 è divenuta dirigente nazionale di Azione Studentesca, rappresentando tale movimento in seno al Forum delle associazioni studentesche istituito dal ministero della Pubblica Istruzione.

Nel 1998 si candida tra le file del partito Alleanza Nazionale al Consiglio della Provincia di Roma nel collegio della Garbatella. Eletta, è stata membro della commissione Cultura, scuola e politiche giovanili fino allo scioglimento della consiliatura nel 2003.

Nel 2000 è divenuta dirigente nazionale di Azione Giovani e nel febbraio 2001 con Gianfranco Fini, presidente di An, l’ha nominata coordinatrice del comitato di reggenza nazionale del movimento giovanile.

Candidata a capo della lista “Figli d’Italia” nel 2004 ha vinto il congresso nazionale di Viterbo ed è diventata la prima presidente donna dell’organizzazione giovanile della destra nazionale.

Nell’aprile del 2006 è eletta alla Camera dei Deputati nella lista di Alleanza Nazionale nel collegio Lazio 1. Pochi giorni dopo viene eletta Vicepresidente dell’aula di Montecitorio. Nella XV legislatura è stata componente della VII Commissione (cultura, scienze ed istruzione).

Nel 2008, in occasione delle elezioni per la XVI legislatura, diviene parlamentare per la seconda volta. L’8 maggio dello stesso anno riceve dal premier Silvio Berlusconi, l’incarico di ministro per le Politiche Giovanili, ministero che successivamente lei rinomina in Ministero della Gioventù. A 31 anni, Giorgia Meloni è il ministro più giovane della storia della Repubblica Italiana.

Nel novembre del 2015 fonda il movimento “Terra Nostra – Italiani con Giorgia Meloni” e partecipa insieme al leader del centrodestra Silvio Berlusconi ed al segretario della Lega Nord Matteo Salvini, ad una manifestazione a Bologna promossa dall’intera coalizione.

Nel gennaio del 2016 partecipa al “Family Day” dichiarandosi contraria al ddl Cirinnà e ritenendo assolutamente inamissibili le prerogative riconosciute alle coppie omosessuali in materia di adozione di minori.

Il 16 marzo del 2016 si candida alla carica di sindaco di Roma ma i cittadini scelgono Virgina Raggi.