IL VESCOVO LAGNESE INCONTRA I DIRIGENTI SCOLASTICI

Mercoledì 10 novembre alle ore 9.30 nell’Aula Magna della Biblioteca diocesana di Caserta, a cura del responsabile dell’Ufficio per l’Educazione, la Scuola e l’Università don Valentino Picazio, il Vescovo Mons. Pietro Lagnese accoglierà i Dirigenti Scolastici delle scuole presenti sul territorio della Diocesi, per condividere un momento di amichevole dialogo per conoscersi e confrontarsi all’inizio del nuovo anno scolastico che segue la dura prova della pandemia. L’esigenza sempre più manifesta – evidenzia Mons. Lagnese – di pensare la scuola in termini di comunità educante e la necessità di stabilire significative alleanze educative sono la matrice di un confronto sul territorio che vede la Chiesa collaborare e confrontarsi con altre agenzie educative per il bene dei nostri ragazzi e delle loro famiglie. La scuola ci sta a cuore – conclude Mons. Lagnese nella lettera invito ai Dirigenti Scolastici – Essa è infatti, uno dei luoghi della speranza e delle fertilità per lo sviluppo umano ed integrale della persona.