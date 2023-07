In fiamme deposito industriale, densa nube nera avvolge la citta’

Marcianise. Questa mattina, 12 luglio 2023, una densa nube nera ha avvolto il cielo della citta’ in netto contrasto con il caldo sole estivo. I fatti sono accaduti intorno alle 9.00.

A provocare la coltre di fumo un incendio divampato in un deposito dell’azienda Megatron di Caivano- localita’ Pascarola .Le fiamme si sono sviluppate nell’area esterna dell’azienda. La nota azienda, sita in zona Asi, è specializzata nella realizzazione di sensori di temperatura per la termoregolazione industriale e professionale.

La colonna di fumo nero, visibile da chilometri di distanza, ha allertato i cittadini. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, riuscendo immediatamente a spegnere l’incendio. A subire i maggiori danni è stata una parte esterna del capannone, andata distrutta.

La coltre di fumo nero, tuttavia, si e’ subito diffusa lungo la Strada Statale Sannitica e nella parte urbana di Marcianise. allargandosi fino al confine con Orta di Atella.

Negli edifici civili, in Italia si verificano in media tra i 30.000 e i 50.000 incendi all’anno. Lo conferma il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che evidenzia le percentuali di quelli ascrivibili a origine elettrica, distinte per attività:

locali commerciali e scuole: 14%

locali di pubblico spettacolo: 14%

strutture alberghiere: 18%

case di riposo: 34%.

Tra gli altri, uno studio condotto dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino contribuisce a delineare il peso statistico del ruolo dei componenti elettrici sugli incendi verificatisi nel nostro Paese: 274 casi su 1.019, corrispondenti al 27%. Questi dati, dunque, indicano che, in Italia, ragionevolmente tra il 10% e il 20% degli incendi è appunto di origine elettrica.

La top five dei componenti più coinvolti vede in testa i televisori (con il 21%), seguiti da condutture elettriche, quadri elettrici, apparecchi di illuminazione, lavastoviglie/lavabiancheria.

Luoghi più rischio? Edifici civili in primis (con il 38%), stabilimenti industriali, ma anche locali commerciali, bar e ristoranti, uffici, locali medici, strutture alberghiere, laboratori artigianali, ambienti agricoli e, nel 19% dei casi, le scuole. Da qui, per assicurare interventi tempestivi e arginare i danni potenziali, la necessità di dotare tutte le strutture di adeguati impianti di rivelazione e di allarme.