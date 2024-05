In libreria “100 passi ancora” di Salvo Vitale in memoria di Peppino Impastato

In occasione dell’anniversario dell’assassinio di Peppino Impastato per mano di mafiosi, avvenuto nella notte tra l’8 e il 9 maggio del 1978 in un vecchio casolare di campagna di Cinisi.

Siamo davvero lieti di annunciare la pubblicazione di uno straordinario libro/diario di Salvo Vitale, custode della memoria di Peppino Impastato, suo fraterno compagno di lotte contro la mafia e la politica corrotta.

Queste pagine ci raccontano del lavoro quotidiano, accurato, microscopico condotto dai compagni

e dagli amici di Peppino, per raccogliere i dati, le prove, le testimonianze al fine di portare alla luce una verità

che per molto tempo è stata occultata e falsata dai mafiosi e dagli apparati dello Stato.

CENTO PASSI ANCORA_SALVO VITALE.jpg

“Cento passi ancora” è il ventiquattresimo volume della collana “Cronisti scalzi”, dedicata alla memoria di Giancarlo Siani,

che ha l’ambizione di costruire dal Sud al Nord, dalla Sicilia alla Lombardia,

una rete di donne e uomini che, ogni giorno, affrontano le mafie con coraggio e con la sola unica arma disponibile, la scrittura.

E fare di Napoli il cuore pulsante di questo straordinario progetto editoriale.