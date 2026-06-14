In partenza la scuola estiva di didattica dell’Astronomia.

E’ in partenza la scuola estiva residenziale di astronomia. E’ la disciplina che studia e sviluppa i metodi più efficaci per insegnare le scienze astronomiche, trasformando concetti complessi (come moti celesti, cosmologia e astrofisica) in esperienze di apprendimento intuitive, spesso basate sull’osservazione diretta. E’ finalizzata alla formazione di formatori, sia nel settore della didattica sia in quello della divulgazione, di operatori di osservatorio e di astrofili. Il corso è valido anche per l’aggiornamento professionale degli insegnati, infatti è accreditato sulla piattaforma SOFIA del MIUR. Dal 23 al 26 Luglio 2026, presso la sede della Proloco “Le nostre colline”, di Sessa Autunca, interverrano vari relatori ed esperti del settore. Il corso metterà in risalto gli aspetti scientifici dell’argomento in correlazione con quelli culturali legati all’industria culturale (letteratura, beniculturali).

Di seguito il programma del corso:



Giovedì 23 luglio 2026

Ore 10:00 – Benvenuto e registrazione partecipanti.

Ore 11:00 – Presentazione della Scuola Estiva.

Ore 11:30 – Test d’ingresso (esposizione anonima).

Aspetto scientifico, storico e culturale

Ore 12:00 – In Aula: La genesi delle costellazioni. Chi, quando, dove e perché le ha inventate (Paolo Colona).

Ore 13:30 – Pranzo

Ore 15:30 – In Aula: I nomi delle stelle; la luminosità delle stelle e il modo scientifico in cui sono state elencate(Titti Guerrieri).

Ore 17:00 – Coffee break

Didattica

Ore 18:30 – Laboratorio: Costruire la reale posizione delle stelle di una costellazione (Orsa Maggiore, Cassiopea) (Titti Guerrieri).

Ore 20:00 – Cena

Ore 21:30 – Osservazione delle stelle e delle costellazioni presso l’Osservatorio Artistico per stelle di Cristin Forsi all’interno del Parco Regionale di Roccamonfina, a pochi passi dall’Orto della Regina, con visita guidata alle Mura Megalitiche e alle Nevere; visita al Santuario dei Lattani e al Belvedere dei Lattani (Roccamonfina).

Venerdì 24 luglio 2026

Aspetto storico, culturale e scientifico

Ore 9:00 – In Aula: Origine e storia delle 13 costellazioni dello zodiaco (Paolo Colona).

Ore 11:00 – In Aula: Le costellazioni e i classici. Il ruolo brillante delle costellazioni nella letteratura (Paolo Colona).

Ore 13:00 – Pranzo

Ore 15:00 – In Aula: Ricerca degli esopianeti (Giovanni Covone).

Ore 16:30 – In Aula: Stellarium (Edgardo Filippone).

Ore 17:30 – Coffee break

Didattica

Ore 18:30 – Laboratorio: Un foglio con stelle: unirle a piacere e inventare miti (Titti Guerrieri).

Ore 20:00 – Cena

Ore 21:30 – Visita all’Osservatorio “Margherita Hack” di Ponte di Sessa Aurunca e osservazione del cielo.

Sabato 25 luglio 2026

Aspetto storico, culturale e scientifico

Ore 9:00 – In Aula: Mito delle costellazioni. Il legame genetico tra costellazioni e miti (Paolo Colona).

Ore 10:00 – Coffee break

Ore 10:30 – In Aula: L’inquinamento luminoso (Mario Di Sora).

Didattica

Ore 12:00 – Laboratorio: Come misurare l’inquinamento luminoso (Mario Di Sora).

Ore 13:00 – Pranzo

Ore 15:00 – Visita a Sessa Aurunca, ai suoi monumenti ed in particolare alla Cattedrale (che presenta significativi elementi di interesse gnomonico e simbolico. Sul lato sud del Duomo, sopra alcune finestre laterali, sono presenti incisioni misteriose che alcuni studiosi interpretano come simboli apotropaici per la protezione dell’edificio o come codici legati ai pellegrini della Via Francigena); visita al retrostante Parco della Maddalena e Valle dei Mulini ed al vicino Museo Archeologico Nazionale sul Castello Ducale, nonché l’Anfiteatro Romano.

Ore 20:00 – Cena

Domenica 26 luglio 2026

Aspetto storico, culturale e scientifico

Ore 9:00 – In Aula: Come misurare costellazioni antiche e moderne (eliminate alcune: Antinoo…) (Titti Guerrieri).

Ore 10:30 – Coffee break.

Ore 11:00 – Test d’uscita e modulo di valutazione.

Ore 11:30 – Proposte per il prossimo anno.

Ore 12:30 – Consegna degli attestati.



Informazioni generali:

cell. 3776915849 – bebaduepassi@outlook.it