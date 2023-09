In ricordo del Sindaco di Pollica Angelo Vassallo: le parole del Sindaco Carlo Marino

La Città di Caserta e l’Amministrazione Comunale ricordano il Sindaco di Pollica Angelo Vassallo, a tredici anni dalla sua barbara uccisione, Il Sindaco pescatore è ancora vivo in tutti noi.

Il ricordo del Sindaco Carlo Marino:

Oggi è un giorno triste, sono passati tredici anni da quel tragico giorno in cui il Sindaco di Pollica fu barbaramente ucciso. Il ricordo di Angelo Vassallo, il Sindaco pescatore, è ancora vivo in tutti noi. Il suo esempio, il suo amore incondizionato nei confronti della propria gente rappresenta qualcosa che ispira noi Sindaci a profondere ogni giorno un impegno sempre maggiore per i nostri concittadini, che vedono in noi un punto di riferimento, il primo “approdo” quando si tratta di esporre problemi o rappresentare necessità di difficile soluzione. L’eredità di Angelo è stata raccolta dall’amico Sindaco Stefano Pisani, che di Vassallo è stato il Vice, combattendo al suo fianco per la legalità e che ora sta portando avanti il messaggio del Sindaco pescatore. Al Sindaco Pisani ho inviato una lettera, anche in qualità di Presidente Anci Campania, a testimonianza della grandezza di Angelo e della gratitudine per l’impegno che quotidianamente Stefano dedica alla propria terra.

L’opera di Angelo resterà indelebile non solo per Pollica e per le zone limitrofe, ma per tutta la Campania e per la Nazione intera. Tutti noi pubblici amministratori trarremo ispirazione dalla sua illuminata attività di governo territoriale per assicurare alle nuove generazioni un futuro migliore e, soprattutto, la possibilità di rimanere nelle nostre meravigliose terre, che hanno bisogno delle migliori energie.

Una figura straordinaria, che resterà sempre con noi.