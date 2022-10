Inaugurazione de’ «Ultimo Ballo in Maschera» II edizione

MADDALONI (Caserta) – Il prossimo venerdì 21 ottobre 2022 prende finalmente il via nella città di Maddaloni, la II edizione della rassegna “«Ultimo Ballo in Maschera» ritorno e presenza sul territorio”.

La nuova programmazione, nata da una idea del Maestro Michele Letizia (in arte Michail Benois Letizià) si realizzerà dal 21 ottobre 2022 al 25 febbraio 2023. Il cartellone prevede ben 16 appuntamenti, da realizzarsi nella splendida cornice culturale e artistica del Convitto Nazionale Statale “Giordano Bruno” di Maddaloni.

A portare il saluto di apertura alle ore 17 di venerdì 21 ottobre 2022 sarà il dott, Rocco Gervasio, Rettore del Convitto Nazionale Statale “Giordano Bruno”, istituzione che è ente organizzativo della rassegna unitamente alla Presidenza Regione Campania dell’U.N.A.C. rappresentata dal Presidente dott. cav. Gaetano Letizia. Il corposo programma di eventi gode oltre che del patrocinio dell’U.N.A.C. Nazionale, dei patrocini istituzionali della Provincia di Caserta, della Diocesi di Caserta, del Comune di Maddaloni, del Comune di Caserta e del Museo Provinciale Campano di Capua, a cui si aggiungo quelli di altri istituzioni, enti e organizzazioni di natura pubblica e privata del territorio provinciale.

La prima giornata, quella inaugurale, venerdì 21 ottobre avrà inizio alle ore 17.00. La presentazione sarà affidata a Lucia Grimaldi mentre le riprese audiovisive saranno a cura di Franco Trifirò.

Dal programma in dettaglio si rende noto che l’apertura lavori avverrà con una estemporanea artisti visivi nel chiostro della struttura convittuale dove al centro come da tradizione ebbe a piantare un albero il Santo poverello d’Assisi di passaggio per Maddaloni. Segue una introduzione musicale dal titolo “La vie en rose” di Edith Piaf che sarà interpretata dall’Artista Annalisa Martinisi con al contrabbasso il Maestro Raffaele Sgammato.

Da qui si entra nel vivo degli interventi con i saluti del dott. Rocco Gervasio, Rettore del Convitto Nazionale Statale “Giordano Bruno” di Maddaloni. A questi saluti seguiranno quelli delle altre autorità, presentazioni dei gruppi di lavoro, collaboratori e partners.

Finita la parte introduttiva gli intervenuti, accompagnati dal personale dell’evento si sposteranno al primo piano, attraverso lo storico scalone, e si porteranno nel salone con la tela settecentesca più grande del mondo. Nel sarà si prenderà parte all’inaugurazione della collettiva d’arte dal titolo “Il giardino delle rose“ con la relativa presentazione della mostra a cura di Luigi Fusco e Ilde Rampino (orazioni e letture).

Da un’Arte all’altra, a seguire il pubblico assisterà alla performance di danza “Desert rose” a cura di ANBAR DANZE ORIENTALI CASERTA con la coreografia di Filo Sherazade.

Seguirà l’intervento di Luigi Di Nuzzo, cultore di filosofia, sulla comunicazione.

Da qui lo storico del Convitto maddalonese, il prof. Antonio Pagliaro presenta “La storia del Convitto Nazionale Statale “G. Bruno” di Maddaloni”. Da una presentazione all’altra, a seguire ci sarà la presentazione del fumetto (tavole in mostra) dal titolo “Viaggio nel futuro” di Ilaria Camerota a cura dell’editore e scrittore Giuseppe Vozza.

Ospiti dell’evento saranno: Monica Moraldo e i PROTAGONISTI BALLET, Fiorentino Vecchiarelli presidente dell’ Accademia dei Dogliosi di Avellino, Don Agostino II Caracciolo – Principe di Avellino – V Conte di Castelrosso e Pietro Mazzuca esperto di economia e politica – scrittore.

Il pomeriggio seguirà con il dibattito mentre la chiusura dei lavori sarà affidata alla performance musicale a cura dell’Artista Annalisa Martinisi con al contrabbasso il Maestro Raffaele Sgammato.

Nei prossimi giorni, e anche dopo l’evento, contributi anche fotografici e curiosità saranno disponibili nella pagina social dedicata https://www.facebook.com/ultimoballoinmaschera.

Dunque non resta che rinnovare l’invito per la prima giornata della rassegna “«Ultimo Ballo in Maschera» prevista per venerdì 21 ottobre 2022 dalle ore 17.00.

Gli organizzatori, i collaboratori e i partners ringraziano quanti interverranno.

Per aggiornamenti si rimanda alla pagina social https://www.facebook.com/ultimoballoinmaschera o mail a ultimoballoinmaschera@gmail.com.