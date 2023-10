Inaugurazione Villetta e Casetta dei Libri nel borgo di Casolla

Questa mattina a Casolla, storico borgo di Caserta, è stata inaugurata la villetta Piazza ‘Mattia Ricca’ : area con playground, campo di basket e di bocce destinata al tempo libero.

Un lavoro realizzato in modo eccezionale dai ragazzi dell’associazione Casertazione che hanno, come sempre, curato nei minimi dettagli anche l’intrattenimento per grandi e piccini.

Il consigliere comunale Francesco Guida, originario del posto, ha seguito personalmente i lavori di rifacimento dell’area pur di realizzare un luogo sicuro e utile per tutta la comunità collinare.

Presente anche il sindaco di Caserta Carlo Marino che, oltre ad inaugurare la villetta e la casetta dei libri dell’associazione “ A casa di Lucia” , si è intrattenuto con alcuni bambini del posto, giocando con loro ed intrattenendoli.

Presente all’evento anche L’associazione culturale “A casa di Lucia” per l’inaugurazione di una casetta dei libri all’interno della villetta, attraverso la quale incentivare la lettura, in particolare tra i più piccoli.

Il tentativo comune, almeno si spera, è sempre lo stesso: diffondere cultura e divertimento.