Incendio a Garzano: (video) gli aggiornamenti

Caserta. È ancora complicata la situazione sul Monte Calvi a Garzano, dove nel pomeriggio di oggi, domenica 5 luglio 2026, è improvvisamente divampato un incidendo di grosse dimensioni.
Sul posto stanno operando ininterrottamente i Vigili del Fuoco per evitare il pericolo – danni alle abitazioni.
Dall’alto, invece, sono intervenuti due Canadair, sempre dei Vigili del Fuoco, insieme ad un elicottero della regione Campania.
A supporto dei suddetti interventi, ci sono anche diverse squadre boschive di volontari.
Dal comando dei Vigili del Fuoco è già stato comunicato che le azioni di soccorso a mezzo terra proseguiranno per l’intera notte mentre, con l’oscurità, i mezzi aerei hanno sospeso i soccorsi, per ritornare attivi domattina alle prime luci dell’alba.
La situazione, nonostante le difficoltà, sembra essere sotto controllo, almeno per ciò che riguarda i residenti.
Restano ancora invece al vaglio degli inquirenti le cause che hanno scatenato le fiamme.
Non si esclude nessuna pista, compresa quelle dell’origine dolosa.