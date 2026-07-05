Eco Summer Festival: musica, natura e comunità

L’Eco Summer Festival nasce con l’obiettivo di creare un punto d’incontro tra musica, sostenibilità e comunità, dando vita a un’esperienza capace di generare valore per il territorio. Il festival musicale, organizzato dall’Associazione La Tenda di Parete (CE), rappresenta un appuntamento dedicato alla cultura, alla condivisione e al rispetto dell’ambiente. Più di una semplice rassegna musicale, l’Eco Summer Festival è un viaggio collettivo fatto di concerti, incontri culturali, laboratori e attività pensate per coinvolgere persone di tutte le età. Tre giornate immerse nel verde e aperte gratuitamente al pubblico, perché cultura, partecipazione e sostenibilità devono essere accessibili a tutti. L’evento pone particolare attenzione alla valorizzazione del territorio e delle realtà locali, promuovendo collaborazioni con associazioni, artisti e operatori del territorio e adottando pratiche orientate alla riduzione dell’impatto ambientale.

Giovedì 16 luglio

La manifestazione si aprirà ufficialmente con la cerimonia inaugurale e i saluti istituzionali delle autorità e degli organizzatori.

Ad accogliere i visitatori ci saranno i mercatini artigianali e l’area dedicata allo street food, con numerose specialità gastronomiche locali.

La serata offrirà anche un importante momento di riflessione con la mostra fotografica e il dibattito dedicati al Litorale Domizio, attraverso gli scatti di Angelo Greco e con la partecipazione del WWF.

Spazio poi alla musica con il rap energico e diretto di Yan G, le sonorità intense di Addolorata e il coinvolgente set finale di Vesuviano, che chiuderà la prima giornata del festival.

Venerdì 17 luglio

La seconda giornata sarà caratterizzata da attività dedicate alle famiglie e alla partecipazione attiva, con tornei di burraco, scacchi e ping pong aperti a tutti. Nel programma anche la presentazione del cortometraggio La Foresta Melograno della regista Chiara Idrusa Scrimieri, realizzata in collaborazione con l’associazione The Room.

A seguire il palco ospiterà Stella, il cantautore siciliano Nico Arezzo e i Selton, che porteranno al festival il loro originale incontro tra sonorità indie, pop e ritmi brasiliani.

Sabato 18 luglio

L’ultima giornata prenderà il via con attività dedicate ai più piccoli, tra giochi, natura e una coinvolgente caccia al tesoro tra gli spazi del festival. Il programma continuerà con il laboratorio creativo Pianta e dipingi e con una lezione di pilates immersa nel verde guidata da Enza Napoletano. Tra gli appuntamenti più attesi figura l’incontro con il poeta e scrittore Franco Arminio, protagonista di un dialogo dedicato ai paesi, alle comunità e alla memoria dei territori.

Gran finale affidato alla musica di DINìCHE, Giulia Mei e White Mary, tre artiste capaci di interpretare e raccontare il presente attraverso linguaggi musicali originali e contemporanei.