Vasto incendio nella frazione: momenti di paura fra i residenti

Caserta. Pomeriggio di fuoco a Garzano dove, per cause ancora in fase di accertamento, è divampato un vasto incendio.

Le fiamme hanno rapidamente interessato un’ampia area e, solo l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco, ha evitato l’ulteriore propagazione dell’incendio.

Secondo le prime notizie, non ci sarebbero persone ferite, né risultano danni alle abitazioni.

La situazione in questo momento è monitorata dagli uomini del 115.

Gli inquirenti stanno indagando per accertare le cause che hanno dato origine al rogo.