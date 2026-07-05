DonatoriNati. A Sant’Arpino una nuova iniziativa presso l’oasi di Padre Pio.

Riceviamo da Annarita De Feo e pubblichiamo.

Continua l’impegno di DonatoriNati, Polizia di Stato e Vigili del Fuoco in Campania, sempre in prima linea e senza sosta: raccolta di sangue straordinaria a Sant’Arpino presso l’oasi di Padre Pio. Il presidente Tommaso Delli Paoli, di DonatoriNati Campania, ed i volontari dell’associazione sono sentinelle del territorio e della solidarietà. “L’aggregazione presente nelle piccole comunità diventa grande risorsa per il volontariato e la donazione del sangue, se il messaggio e l’esempio sono costanti. Tantissime le donne e tanti i giovani che hanno risposto al nostro appello. Ringrazio tutti per esserci sempre”– afferma Il Presidente DonatoriNati Campania Tommaso Delli Paoli. Prima di andare in vacanza fare il pieno di solidarietà donando il sangue e’ un gesto di grande umanità, perché chi dona il sangue, dona la vita.