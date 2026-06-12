Incendio domato a San Prisco

Caserta, 12 giugno 2026

Questa sera, intorno alle ore 18:00, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta, proveniente dalla sede centrale, è intervenuta in via San Giovanni, nel comune di San Prisco, a seguito della segnalazione di un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento.

Giunti immediatamente sul posto, i Vigili del Fuoco hanno riscontrato che l’abitazione, situata al piano terra all’interno di una corte, era completamente avvolta dalle fiamme. L’incendio aveva già raggiunto notevoli proporzioni e minacciava di propagarsi a una vicina attività di vendita all’ingrosso di generi alimentari.

Le squadre intervenute hanno avviato tempestivamente le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area, riuscendo a contenere il rogo ed evitando che le fiamme coinvolgessero le strutture adiacenti. Sul posto è stata inoltre inviata un’autobotte dalla sede centrale del Comando per supportare le operazioni di spegnimento e garantire un adeguato approvvigionamento idrico.

Durante l’intervento, due donne presenti sul luogo sono state affidate alle cure del personale sanitario del 118, allertato dalla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco. Le due persone sono state assistite direttamente sul posto senza necessità di ulteriori trasferimenti.

Terminate le operazioni di spegnimento, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla completa messa in sicurezza dell’appartamento interessato dall’incendio e dell’intera area coinvolta. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause che hanno originato il rogo.

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