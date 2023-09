Incendio vicino la variante nel tratto di Casagiove

Oggi pomeriggio – alle 14.00 – sulla variante che collega Santa Maria Capua Vetere a Caserta nel tratto che ricade sul territorio di Casagiove è scoppiato un incendio, ai margini della strada.

Le fiamme, propagate ulteriormente dal vento forte, hanno creato notevoli disagi a causa del fumo che ha invaso la carreggiata, motivo per cui è stato interdetto l’accesso sulla strada per le successive due ore.

Nel frattempo sono intervenuti i vigili del fuoco coaudiuvati dalla Polizia comunale di Casagiove e dalla Polizia di Stato.

Non sono note le cause dell’incendio.