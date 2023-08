INCIDENTE STRADALE A CASALUCE: MUORE RAGAZZO DI 19 ANNI

Nel drammatico incidente avvenuto ieri tra Casaluce e San Tammaro ha perso la vita un ragazzo giovanissimo di soli 19 anni, ennesima vittima della strada nel casertano. Secondo le prime ricostruzioni, che devono ancora essere accertate, il ragazzo, di nome Alessandro Marino, guidava un motociclo e si sarebbe scontrato contro un furgone che si trovava sulla stessa corsia di marcia, cadendo poi violentemente a terra. Sul posto sono subito intervenute le forze dell’ordine e l’ambulanza, ma purtroppo il cuore di Alessandro ha smesso di battere durante il tragitto verso l’Ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa. Nel frattempo, la procura di Napoli Nord ha disposto l’autopsia della salma, che attualmente si trova all’Istituto di medicina legale di Giugliano. Come anticipato nelle prime righe, si tratta dell’ennesima vittima di incidenti stradali, che in questi giorni stanno lacerando la popolazione del casertano. Proprio l’altro ieri, infatti, un 52enne di nome Harmane El Yazid ha perso la vita ad Orta di Atella dopo essere stato travolto da un’auto, mentre era in bicicletta. Non solo, venerdì 28 luglio, a San Cipriano d’Aversa, un altro uomo è deceduto dopo essere stato investito.