Italia Viva e Terra di Lavoro

A margine degli assetti organizzativi in Terra di Lavoro di Italia Viva la dottoressa Simona Fracasso precisa che seppur individuata, unitamente al dott. Fulco Fusco di Sessa Aurunca, come coordinatrice della circoscrizione di Sessa Aurunca, non ha ricevuto la delega ai settori del turismo e della cultura, in quanto Italia Viva, prima di procedere all’individuazione dei responsabili dei settori, intende proseguire per il completamento di tutti i passaggi necessari finalizzati ad una capillare organizzazione del partito in Terra di Lavoro.

Simona Fracasso, che da anni ed anni si interessa di tematiche culturali ed in modo più specifico archeologiche, si dice pronta ad affrontare le nuove sfide che il coordinamento provinciale tutto di Italia Viva vuole mettere in campo in tutti i comuni della provincia di Caserta, nell’ottica di un accrescimento personale, ma anche e soprattutto nell’ottica di una maggiore e migliore presenza del partito in ogni ambito sociale ed istituzionale, privilegiando in particolar modo il gioco di squadra.