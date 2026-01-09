Jacques Moretti in custodia cautelare: interrogato insieme alla moglie Jessica Sion

Jacques Moretti, gestore del bar Le Constellation, è stato posto in custodia cautelare insieme alla moglie Jessica Moretti. I due sono stati interrogati dai procuratori di Sion nelle scorse ore nell’ambito delle indagini in corso.
A Martigny si terrà oggi una cerimonia di commemorazione alla quale prenderanno parte il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella. Dopo la cerimonia ufficiale, in tutta la Svizzera risuoneranno i rintocchi delle campane, seguiti da un minuto di silenzio in memoria delle vittime.
La giornata si concluderà con una messa celebrata dal Cardinale Baldo Reina, dedicata alle vittime della tragedia. Un momento di raccoglimento che coinvolgerà l’intera nazione elvetica e non solo.