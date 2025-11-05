ESCLUSIVA. Katia è stata ritrovata!

Maddaloni- Lieto fine per Katia, la giovane donna scomparsa questa mattina dal centro di Maddaloni.

Avevamo dato la notizia della sua scomparsa nel primo pomeriggio:

Katia sta tornando a casa, ha potuto riabbracciare i suoi cari, e soprattutto sta bene.

La paura e le preoccupazioni ora hanno lasciato spazio al sollievo e alle lacrime.

Un plauso ai Carabinieri di Maddaloni che con la loro solerzia hanno contribuito al suo ritrovamento.

I familiari ringraziano tutti coloro che si sono attivati per cercarla.