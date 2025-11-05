ESCLUSIVA. Katia è stata ritrovata!

Maddaloni- Lieto fine per Katia, la giovane donna scomparsa questa mattina dal centro di Maddaloni.
Avevamo dato la notizia della sua scomparsa nel primo pomeriggio:
Katia sta tornando a casa, ha potuto riabbracciare i suoi cari, e soprattutto sta bene.
La paura e le preoccupazioni ora hanno lasciato spazio al sollievo e alle lacrime.
Un plauso ai Carabinieri di Maddaloni che con la loro solerzia hanno contribuito al suo ritrovamento.
I familiari ringraziano tutti coloro che si sono attivati per cercarla.