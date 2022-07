L’ Associazione Cattolica Accollatori di Sant’ Anna pronti per la processione di domani

Dopo tre anni di sofferta attesa, a causa della pandemia, ritornano a Caserta i festeggiamenti per la tanto amata Sant’Anna, Patrona della città.

L’ Associazione Cattolica Accollatori di Sant’Anna ha iniziato lunedì 25 luglio, con la festa del Socio, proseguendo con l’evento musicale di Leo Ferrucci ed è finalmente pronta per la Solenne Processione che si terrà domani, domenica 31 luglio.

La Processione della Santa Patrona di Caserta è attesa con amore e sentita da tutti i Cittadini, soprattutto dall’ Associazione Cattolica Accollatori, che chiuderà i festeggiamenti lunedì 1 Agosto in Piazza Mercato, con lo spettacolo pirotecnico, proprio davanti al loro ufficio, dopo una settimana colma di eventi e spettacoli per ritrovarsi più uniti che mai al seguito della Santa Amata da ogni Casertano, durante la Processione.

Caserta ha risposto attivamente con la partecipazione alle serate organizzate nei giorni scorsi e, commossa, rivedrà finalmente la sua tanto amata Sant’Anna domani per l’intera giornata nella Solenne Processione.