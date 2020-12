L’ esordio dello scrittore Giuseppe Cerrato racconta degli Indiani d’America.

Fresco di stampa è uscito un bellissimo libro che ha per tema l’ultimo periodo degli Indiani d’America. Il titolo del libro è Il cancello delle stelle. La grande alleanza, è edito dalla Giuseppe Vozza Editore. Il disegno di copertina è di Joel Folda, giovanissimo artista.

Giuseppe Cerrato è l’autore di questo romanzo, che è anche la sua prima opera. Dal primo rigo fino all’ultimo l’autore fa trasparire il suo grande amore per gli Indiani, che si vedono costretti ogni giorno ad indietreggiare, lasciando quelle che erano le loro terre, fino ad andare ad abitare in luoghi sempre più inospitali, col risultato che il loro numero diminuirà sensibilmente, mettendone a rischio la loro sopravvivenza.



Giuseppe Cerrato sta dalla parte degli Indiani per il suo senso innato di stare dalla parte della giustizia. Nel dipanare la loro storia imbastisce varie piccole storie che vedono ora eventi naturali non spiegabili agli occhi dei cosiddetti bianchi, ora di accordi sottoscritti e stracciati, senza alcun rispetto per l’altra parte, ora di amori quasi impossibili, ma vissuti in modo pieno e naturale.

Gli Indiani, pur sapendo che soccomberanno di fronte alla potenza dei bianchi, non cessano di sperare e di combattere per difendere la loro terra. L’autore si sofferma con cuore appassionato davanti alla grandezza di un popolo che vuole a tutti i costi continuare ad occupare le proprie terre, che di padre in figlio sono state trasmesse. Quando il grande capo indiano capisce che non c’è più nulla da fare si isola dal suo popolo ed avvolto in una coperta si ritira in una foresta per vivere, secondo l’insegnamento dei suoi avi, gli ultimi suoi giorni.

Purtroppo, ciò che è capitato agli Indiani d’America è capitato a tantissimi popoli, che si sono visti prima occupare la proprio terra e poi essere eliminati fisicamente.

Giuseppe Cerrato, che tra l’altro è anche apprezzato musicista (suona nel gruppo di Bobby Solo) e compositore di dischi, ci fa vivere i vari stati d’animo degli Indiani, trasmettendoci la loro pura umanità.