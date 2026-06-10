La Banda Sinfonica suona per Sant’Antonio. Ospiti speciali gli alunni della scuola primaria Brancaccio-Collodi

Maddaloni (CE)- Sabato 13 giugno 2026, alle ore 20.30, in via San Francesco d’Assisi, al termine delle celebrazioni religiose si terrà il tradizionale concerto per la Festa di Sant’Antonio da Padova, organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale “Banda Sinfonica di Maddaloni”.

L’evento, diretto dal Maestro Luigi Pascarella con la collaborazione della professoressa Domenica Papa, rappresenta ogni anno un momento di incontro tra musica, tradizione e partecipazione cittadina. Quest’edizione assume però un significato ancora più speciale grazie alla presenza degli alunni del plesso Collodi dell’Istituto Comprensivo “Maddaloni 2 – Valle-Cervino”, che nel trascorso anno scolastico sono stati coinvolti dai maestri Pascarella e Papa coinvolti in un percorso educativo che li ha portati a preparare brani e interventi musicali insieme ai musicisti della banda.

La partecipazione degli studenti non è un semplice contributo simbolico, ma il risultato di un lavoro condiviso che ha unito scuola, famiglie e realtà associative del territorio. L’inserimento dei bambini all’interno di un concerto sinfonico offre loro l’opportunità di vivere un’esperienza artistica autentica, confrontandosi con un repertorio orchestrale e con una dimensione musicale collettiva che arricchisce il loro percorso formativo.

Il Maestro Pascarella ha più volte sottolineato l’importanza di creare occasioni in cui i giovani possano avvicinarsi alla musica non solo come spettatori, ma come protagonisti. La collaborazione con il plesso Collodi va esattamente in questa direzione: valorizza il talento dei ragazzi, rafforza il legame tra scuola e territorio e contribuisce a costruire una comunità più attenta alla cultura e alla crescita delle nuove generazioni.

Il concerto, che si svolgerà alla presenza del Rettore della Chiesa di San Francesco, padre Eduardo Scognamiglio, che è sempre prnto ad aprire le porte della chiesa e a collaborare in ogni iniziativa culturale, offrirà un programma ricco e variegato, pensato per celebrare la festa di Sant’Antonio e per coinvolgere il pubblico in una serata di musica e condivisione. L’iniziativa conferma ancora una volta il ruolo centrale della Banda Sinfonica di Maddaloni come presidio culturale della città e come punto di riferimento per la formazione musicale dei più giovani.

L’appuntamento di sabato 13 giugno si annuncia dunque come un momento di festa, di partecipazione e di crescita collettiva, in cui tradizione e futuro si incontrano grazie alla musica della banda e all’entusiasmo dei bambini.