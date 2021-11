La biblioteca “Michele Vigliotti” ospita Maurizio De Giovanni

Cervino (CE). ” Un vero onore per noi avere ospite nella neo nata biblioteca del comune di Cervino lo scrittore Maurizio De Giovanni, che tanto lustro sta dando al nostro territorio attraverso i suoi romanzi. La nostra opera di diffusione della cultura prosegue con molteplici iniziative e avere l’onore di ospitare Maurizio De Giovanni ci onora e ci inorgoglisce” ha dichiarato Vincenzo Razzano, presidente do Cer. Mes l’associazione culturale di Cervino.

Lo scrittore sarà nel comune della valle giovedì 18 novembre alle ore 18.30 per presentare il suo ultimo romanzo “ANGELI” per i bastardi di Pizzofalcone, collana di successo da cui è è stata tratta anche l’omonima serie tv trasmessa dalla RAI campione di ascolti, così come le altre fiction ispirate agli altri suoi racconti.

I lettori potranno incontrare l’autore nel teatro Padre Serafino.