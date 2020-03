“La politica deve dare il giusto esempio”, le parole di Antonio Ciontoli.

In un’intervista speciale rilasciata a Belvedere News, il Consigliere Antonio Ciontoli rende note le delle richieste al Sindaco della città di Caserta al fine di affrontare meglio il momento storico vhe stiamo attraversando. Ad oggi è necessario intervenire sia sugli ambienti cittadini per renderli più sicuri, sia a favore dei commercianti, che per ovvie ragioni stanno subendo un freno alle loro economie.

La politica deve dare il giusto esempio migliorando i servizi e aumentando la qualità della vita, che mai come ora è quotidianamente compromessa. Tra le proposte del Consigliere: una richiesta di diserbo, scerbamento e bonifica di aree pubbliche,strade, aiuole,marciapiedi e scuole; derattizzazione e disinfestazione delle città e delle frazioni ma anche cura da parte dei privati dei propri terreni, e questo per far si che i numerosi cittadini che soffrono di allergie, costipazione respiratoria e leggeri stati febbrili, non sviluppino eccessivi stati di allerta e preoccupazione per motivi differenti dal Covid 19 e soprattutto non possano confodere la natura del loro malanno. Rivogendosi poi alla situazione economica, la proposta più rilevante è certamente quella che concerne la sospensione del pagamento delle bollette di pertinenza comunale, valutando anche d’intesa con la Camera di Commercio, tutte le soluzioni possibili. Ancora una volta il Consigliere Ciontoli si mostra essere un cittadino fra i cittadini e un uomo concreto vicino alla città e pronto a rispondere alle sue esigenze.