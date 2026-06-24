La reunion della band Lollipop dopo 22 anni.

Le Lollipop sono state la prima girl band italiana formata interamente in modo mediatico, nata nel marzo del 2001 grazie al talent show televisivo Popstars trasmesso su Italia 1. Il gruppo ha segnato la storia della musica pop ed eurodance italiana dei primi anni Duemila. Iniziamo dal 2001 con la selezione dal conduttore Daniele Bossari tra migliaia di candidate, dove le cinque ragazze, tra i 18 e i 24 anni, diedero vita al gruppo. Da quel momento ecco la formazione originale: Roberta Ruiu, Veronica Rubino, Marta Falcone, Marcella Ovani e Dominique Fidanza. Il loro primo singolo è Down Down Down, divenne immediatamente un tormentone estivo arrivando in cima alle classifiche italiane e conquistando il disco di platino. Si continua con Sanremo nel 2002. Hanno partecipato al Festival nella categoria Big con il brano Batte forte, una traccia dance che si aggiudicò il Disco d’oro. Nel 2004 lo scioglimento. Dopo la pubblicazione di due album in studio (Popstars e Together), le componenti decidono di separarsi per intraprendere percorsi solisti nella musica e in TV. Nel 2026, a 25 anni dal debutto televisivo, la band è tornata sulla scena musicale. Marcella, Marta e Veronica si sono riunite in formazione a trio pubblicando il nuovo brano pop dalle sonorità del Duemila intitolato Say Now, un vero e proprio inno alla libertà e all’orgoglio queer.

“Say Now” segna il ritorno del trio originale delle Lollipop, composto da Marcella, Marta e Veronica, con un singolo dance pop pubblicato nel giugno 2026 per celebrare il loro venticinquesimo anniversario. Prodotto con Wlady, il brano invita a vivere il presente con autenticità.