La sorella maggiore al Mondadori Bookstore di Piazza Umberto I

Maddaloni (CE) – Il 16 giugno 2026 alle ore 18.00 il Mondadori Bookstore di piazza Umberto I a Maddaloni, ospiterà, per il secondo incontro della rassegna letteraria organizzata dalle libraie Antonella e Ilaria Di Francesco con il patrocinio morale del comune di Maddaloni, la scrittrice Giulia Vittoria Francomacaro per la presentazione del suo romanzo d’esordio “La Sorella Maggiore”. L’iniziativa, inserita nel calendario delle attività culturali cittadine, rappresenta un nuovo appuntamento dedicato alla promozione della lettura e al dialogo con gli autori contemporanei. Interverranno per i saluti istituzionali il sindaco Andrea De Filippo e l’assessore alla Cultura Caterina Ventrone. A dialogare con l’autrice sarà la giornalista Lucia Grimaldi, che guiderà il pubblico alla scoperta dei temi centrali del libro: la forza dei legami familiari, la resilienza femminile e il coraggio di ricominciare dopo la guerra. L’evento sarà ripreso dalle telecamere di Indipendenttv e di TMC. Le riprese dell’evento saranno curate da Michele Grauso. “La Sorella Maggiore” è un romanzo intenso e umano, che racconta la storia di una donna a cui la guerra ha tolto tutto tranne l’amore per i suoi fratelli, per i quali è pronta a fare qualunque cosa. L’incontro conferma l’impegno del Mondadori Bookstore Maddaloni e dell’amministrazione comunale nel sostenere la cultura e nel valorizzare la narrativa italiana contemporanea.

L’ingresso è libero e la sala è climatizzata.