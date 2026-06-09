L’alba di un regno. Spettacolo di rievocazione storica sotto la tela più grande del mondo

Maddaloni (CE) – L’Alba di un Regno, questo il nome del prestigioso evento che si terrà a Maddaloni il 13 giugno alle ore 17 al Convitto Nazionale “Giordano Bruno”. Uno spettacolo storico teatrale che intreccia narrazione, danza e rievocazione. La regia di Gaetano Basile e il testo di Fulvio Valerio Cascella guideranno il pubblico in un viaggio nell’ascesa al trono di Carlo di Borbone, tra figure femminili e maschili che ne segnarono il destino. Sul palco MirArte Aps-Ets di Aversa, Il Ditirambo – Insieme di Teatro Flegreo di Napoli, Danzando nel Tempo Napoli-Aversa, Centro Danza Diana di Aversa e Antiqua Tempora Aps di Acerra daranno vita a scene e danze d’epoca con abiti del Settecento e momenti di danza classica. Novanta minuti di storia e arte per rivivere la nascita di un regno, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti e prenotazione consigliata ai numeri 3332594608, 3285844185, 3495320643.