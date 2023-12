“L’ALTRA CASERTA – SAN LEUCIO: DECLINO E RILANCIO”: DOMANI E SABATO IL CONVEGNO AL COMPLESSO MONUMENTALE DEL BELVEDERE

È in programma domani, venerdì 15 dicembre, e sabato 16, presso il Belvedere di San

Leucio, il convegno “L’altra Caserta – San Leucio: declino e rilancio”, organizzato dal

Comune di Caserta, nel corso del quale verrà presentato il volume scritto dall’imprenditore

Massimo Alois dal titolo “L’altra Caserta – Storia della comunità tessile di San Leucio”.

La due giorni di lavori prenderà il via domani, venerdì 15 dicembre, alle ore 10, con i saluti

istituzionali del Sindaco di Caserta, Carlo Marino, e del Soprintendente Archeologia, Belle

Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, Gennaro Leva.

Successivamente, spazio alla prima tavola rotonda in programma, dal titolo “Dal

Settecento borbonico all’età repubblicana”. Nel pomeriggio, alle 15,30, il secondo

momento di confronto, con il tavolo intitolato “Dal boom economico alla crisi industriale”. Il

convegno si concluderà sabato 16 dicembre con un focus sul tema “Declino e rilancio di

San Leucio”, nel corso del quale i rappresentanti dell’imprenditoria, dell’università, della

cultura, delle professioni e dei sindacati si confronteranno sulle future prospettive di

sviluppo del Borgo.