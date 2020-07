L’assessore Adele Vairo incontra il Forum dei giovani: “La promozione dei talenti è un imperativo etico”

Primo incontro ufficiale nella sede di piazza Ruggiero: fari puntati sul progetto “Giovani Insieme!”, sulla creazione dell’Albo della Associazioni e sulla possibilità di implementare nuove attività sul territorio

Un primo confronto istituzionale all’insegna di idee innovative, proposte concrete e progettazione lungimirante. Un incontro conoscitivo davvero proficuo tra l’assessore con delega alle Politiche giovanile, Adele Vairo, e i rappresentanti del Forum dei giovani si Caserta. Questo è quanto è andato in scena lunedì 27 luglio, nella sede istituzionale del Forum dei giovani in piazza Ruggiero. Presenti all’appuntamento, in rappresentanza del direttivo e dell’intera assemblea del Forum, il presidente Cristiano Masetto, il tesoriere Alessia Pisani, i consiglieri Luca Barbieri (della Commissione Lavoro e Istruzione del Forum) e Antonio Ferrante (della Commissione Sport e Inclusione).

“Si è trattato di un incontro molto interessante – ha affermato il presidente del Forum dei giovani di Caserta, Cristiano Masetto – Abbiamo discusso di ciò che è stato già fatto e di ciò che ancora è necessario fare. Da parte dell’assessore c’è stata la massima disponibilità nel supportare le nostre iniziative e nel portare avanti le nostre istanze, questo per noi è molto importante anche perché in questi due anni tutti i consiglieri del Forum si sono impegnati molto nello svolgere al meglio la propria funzione”.

La discussione si è concentrata principalmente su alcune delle tematiche più calde per il Forum. In primo luogo il progetto “Giovani Insieme!”, risultato vincitore del bando “Giovani in Comune” e cofinanziato dalla Regione Campania e dal Comune di Caserta, le cui attività cominceranno il prossimo settembre.Successivamente l’attenzione si è focalizzata sulla creazione dell’Albo delle Associazioni del Comune di Caserta, un progetto sul quale il Forum lavora da quasi due anni e che dovrà essere portato avanti attraverso la collaborazione con l’assessore Adele Vairo. Infine, la discussione si è concentrata sulla necessità di portare avanti le mozioni e le istanze già approvate dall’assemblea del Forum dei Giovani nei mesi precedenti (come ad esempio quella sul lavoro nero) e la possibilità di implementare nuove attività sul territorio.

“C’è una grande sinergia di scopi, intenti ed obiettivi – ha dichiarato l’assessore alle Politiche giovanili, Adele Vairo – Ho ricevuto questa delega dal sindaco Carlo Marino con grande soddisfazione, perché per me l’approccio al mondo giovanile è pane quotidiano e perché ritengo che la promozione delle eccellenze giovanili, dei talenti sia un imperativo etico per tutti noi adulti, per le istituzioni e per gli educatori. E quindi l’incontro col Forum dei giovani è stato un momento di interessante progettazione che sicuramente porterà dei frutti di grosso interesse per il territorio e che io sosterrò con tutte le mie forze, garantendo tutto l’appoggio istituzionale e personale da qui in avanti”.