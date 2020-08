LAVORI REALIZZATI A SAN GREGORIO MATESE. Antonella Piccerillo: “Il nostro impegno è anche quello di salvaguardare la sicurezza stradale dei cittadini”

Antonella Piccerillo, consigliere provinciale della Lega, conferma ancora una volta la sua vicinanza al territorio. Con tanta costanza e continuità, il consigliere Piccerillo assieme al consigliere comunale di San Gregorio Matese, Salvatore Fattore, si sono impegnati affinché partissero i lavori sul tratto SP 331 il 14 agosto.

Difatti così è avvenuto: “L’operazione è partita da Piedimonte e si è proseguito fino a dopo San Gregorio, per circa qualche km, prima di Miralago. Si sono toccati i punti della strada più pericolosi con scarsa visibilità e anche i punti un po’ più stretti per evitare sinistri stradali nei giorni 15 agosto e successivi, dato anche il notevole traffico automobilistico ancora presente sulla zona del Matese”. Queste le parole del consigliere comunale Fattore, alle quali si affianca anche la Piccerillo.

“Il nostro impegno è quello di salvaguardare la sicurezza stradale dei cittadini. Il risultato ottenuto è solo l’inizio del lavoro che continueremo a fare. La tutela del territorio è il nostro punto di partenza e solo con responsabilità e senso di dovere si possono raggiungere nuovi esiti positivi per Terra di Lavoro”.