Le chiacchiere e la smania di protagonismo costano care ai lavoratori del Villaggio dei Ragazzi

Purtroppo le chiacchiere e le inutili corse al protagonismo non sono rimaste a zero, ma hanno prodotto una conseguenza concreta e dolorosa: il licenziamento di diversi lavoratori del Villaggio dei Ragazzi.

L’attuale Commissario della Fondazione ha infatti disposto il termine dei contratti a tempo determinato di alcuni dipendenti, senza fornire alcuna prospettiva di riassunzione con l’avvio del nuovo anno scolastico. Una decisione grave che arriva dopo le pressioni e le notizie distorte fatte circolare da chi, ergendosi a detentore della verità, ha influenzato alcuni consiglieri regionali, determinando un pesante taglio al finanziamento destinato alla Fondazione.

Da 6.600.000 euro per il triennio 2024-2026 (difesi con forza dal consigliere regionale Santangelo) si è passati a un taglio di oltre 1.000.000 di euro. Eppure, mentre si colpiva il Villaggio, si è scelto di salvaguardare l’indennità del Commissario e del Subcommissario per complessivi 100.000 euro annui.

Le assunzioni effettuate sotto il precedente commissariamento erano state realizzate in base alle reali esigenze operative della Fondazione e in linea con le risorse previste dal disegno di legge del Presidente De Luca. Oggi, invece, alcuni Maddalonesi pagano il prezzo di personalismi e invidie politiche.

Mentre il Partito Democratico di Maddaloni continua a rilasciare annunci vuoti (“tuteleremo i lavoratori”), i fatti dimostrano l’esatto contrario: con la loro azione (o inerzia) hanno contribuito a far licenziare i lavoratori, consentendo al contempo la nomina di un Commissario a 5.000 euro al mese e di un Subcommissario a 3.000 euro, inedito assoluto visto che tutti i commissari hanno svolto gratis questa funzione fino ad oggi, mentre ai dipendenti viene applicato un taglio del 26%.

La smania di protagonismo di qualcuno ha prodotto esattamente il risultato temuto: il licenziamento di lavoratori onesti che operano da anni nella Fondazione senza che ci sia alcun cenno alla vicenda del concordato. Nella delibera di commissariamento, infatti, non si fa alcun riferimento alla strategia che si intende adottare per risanare la fondazione.

Maddaloni Viva ribadisce con forza che la vera capacità di fare politica sul territorio è quella di fare quadrato intorno alle esigenze reali della comunità, senza proclami inutili e articoli di facciata.

Per questo saremo sempre al fianco dei lavoratori del Villaggio dei Ragazzi. Ribadiamo la nostra piena disponibilità a incontrarli per avviare ogni iniziativa utile a salvaguardare il loro posto di lavoro.

Comunicato del Gruppo Maddaloni Viva