Le foto. Giovani diplomati a Bruxelles con l’associazione CERMES

Cervino. L’associazione CERMES sta facendo un lavoro straordinario sul territorio e non esageriamo nell’ usare questo aggettivo. Il gruppo coordinato dal presidente Enzo Razzano è stato fin dalla sua nascita infaticabile promotore di iniziative culturali di spicco, portando una luce nuova sul piccolo comune della valle. Nomi illustri si sono avvicendati nel comune, da De Giovanni a Franco Arminio, giusto per citarne alcuni.

E oggi hanno vissuto, insieme a un gruppo di giovani diplomati con voti tra 90 e 100, una nuova esperienza: la visita al Parlamento Europeo a Bruxelles. I giovani sono:

Obetto Francesca,Sposito Elisabetta, Bove Francesco, Capasso Sabatino, che sono stai accompagnati da alcuni soci.

Il viaggio è stato offerto interamente dalla presidenza del consiglio europeo.

Un esperienza importante per avvicinare i giovani alle istituzioni.

” Un successo importante per l’associazione Cermes che attraverso questa intensa esperienza ha arricchito il bagaglio culturale dei nostri giovani concittadini.” Ha dichiarato entusiasta il presidente Razzano.

Alleghiamo qualche foto: