Lega Pro ,Capotondi:” Per le serie minori,difficile rispettare i protocolli di serie A e B”

Cristiana Capotondi, vicepresidente della Lega Pro sulla stessa linea di Ghirelli.

Anche la Capotondi, infatti, ha confermato che sarà molto complicato per le squadre di lega pro rispettare un protocollo senza neppur ricevere degli introiti dallo stadio.

Queste le parole della vicepresidente della Lega Pro:“Senza pubblico significa che le squadre non guadagnano perché non c’è sbigliettamento. Certamente il protocollo sanitario che applicheranno Serie A e Serie B è molto difficoltoso per le squadre della Lega Pro, perché sono realtà con budget completamente diversi. Ma è nell’interesse del calcio professionistico andare avanti”