L’INFILTRAZIONE DEL FENTANYL IN ITALIA

Il Fentanyl è una droga sintetica molto potente, originariamente sviluppata per il trattamento del dolore grave, come nel caso di pazienti con cancro terminale. Tuttavia, è diventata oggetto di abuso ricreativo a causa della sua potenza e dei suoi effetti simili all’oppio. In Italia, come in altre parti del mondo, il Fentanyl è arrivato principalmente attraverso il mercato illegale, spesso proveniente da produzioni clandestine in laboratori improvvisati.

Gli effetti del Fentanyl sul corpo sono estremamente pericolosi. Può causare una riduzione della frequenza respiratoria, che può portare all’arresto respiratorio e alla morte. Altri effetti includono sonnolenza estrema, confusione, nausea, vomito, costipazione e depressione del sistema nervoso centrale. La dipendenza da Fentanyl può svilupparsi rapidamente, anche dopo un breve periodo di uso, e il ritiro dalla droga può essere estremamente difficile e pericoloso.

Per coloro che usano droghe o che sono a rischio di overdose da Fentanyl, è fondamentale cercare aiuto e supporto immediato. Le linee guida raccomandano l’accesso a programmi di trattamento per la dipendenza da oppiacei, che possono includere terapia sostitutiva con farmaci come il metadone o la buprenorfina, insieme a supporto psicologico e sociale. Inoltre, è essenziale sensibilizzare sulle pratiche di riduzione del danno, come l’uso di kit per la prevenzione delle overdose contenenti naloxone, un farmaco antidoto che può invertire gli effetti di un’overdose da oppiacei e salvare vite umane.