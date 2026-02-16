L’IRVAT al Wine Expo Poland

In occasione del 50° anniversario dalla fondazione e a pochi giorni dal riconoscimento della Cucina Italiana a Patrimonio Unesco l’Istituto per la Valorizzazione e la Tutela dei Prodotti Regionali della Campania – IRVAT, partecipa con il gruppo dirigente e i suoi partner all’importante evento fieristico annuale che si tiene a Varsavia, centro dell’area di consumo del vino in Polonia, che presidia anche il mercato enologico del nord est europa. L’expo è dedicato ai produttori, importatori, distributori, sommelliers e amanti del vino per incontrarsi, apprendere e trovare nuove opportunità d’affari e di crescita. Nell’occasione saranno presentati oltre 2500 vini da 100 espositori con seminari, degustazioni, masterclass e tante nuove iniziative per il 2026.

Il presidente IRVAT Ciro Costagliola con il vicepresidente Eugenio Gervasio unitamente a Emilia Di Girolamo, consigliera delegata ai progetti di enoturismo, incontreranno professionisti e operatori del settore per sviluppare relazioni e avviare iniziative commerciali verso questi importanti mercati presentando le eccellenze del prodotto tipico italiane con particolare focus su quelli della Regione Campania.

Varsavia è il posto più indicato per sviluppare business vista la sua posizione geografica che rappresenta una realtà dinamica e in costante sviluppo come centro degli affari e della cultura internazionale, nodo cruciale dell’industria enologica e dove si concentra il consumo guardando anche a tutta l’europa dell’est e ai paesi scandinavi.

L’IRVAT intende cogliere questa importante opportunità per rafforzare i rapporti con i partner commerciali locali e incontrare direttamente i consumatori, osservando da vicino un mercato in crescita che richiede prodotti di qualità, ben rappresentati dai partner del MAVV Wine Art Museum e di ELYSIUM, con il supporto del consulente per il mercato polacco ed est-europeo Valentino Laiti.

Uno spazio di rilievo sarà riservato allo sviluppo dell’enoturismo e del turismo enogastronomico come strumenti di valorizzazione territoriale e di integrazione tra agricoltura, cultura e accoglienza. In questo contesto verranno presentati i risultati delle attività del Cluster Turismo Enogastronomico Campano, progetto nato per tutelare e promuovere l’identità enogastronomica regionale attraverso la collaborazione tra imprese, operatori turistici ed enti locali.

Il tema si inserisce nel quadro internazionale di Wine Expo Poland, che dedica una sezione speciale al turismo del vino, oggi tra i comparti più dinamici dell’industria turistica globale. L’enoturismo non rappresenta più soltanto la visita in cantina, ma un sistema di esperienze che attiva filiere trasversali: mobilità, patrimonio culturale, ospitalità, ristorazione e produzioni agroalimentari, con effetti positivi sia sul consumo in loco sia sulla promozione verso i mercati esteri.

In questo scenario si inserisce un cambiamento culturale profondo nel modo di viaggiare. Per anni il viaggio è stato vissuto come una corsa alla performance, una sequenza di tappe da “spuntare”. Oggi emerge invece un bisogno diverso: ritrovare equilibrio, tempo di qualità e benessere autentico. Con l’aumento dell’aspettativa di vita, non sempre accompagnato da una pari qualità del vivere, il viaggio si trasforma in uno strumento proattivo di longevità e cura di sé.

La missione rientra nel processo di internazionalizzazione avviato dall’IRVAT che, con i progetti in Grecia, Spagna, Egitto, Giordania, Libano, Palestina, Albania, Kosovo, Regno Unito, Germania, Giappone, Usa, Canada, mira a sviluppare strumenti concreti e condivisi per progettare strategie integrate, capaci di valorizzare appieno le potenzialità agroalimentari, culturali e turistiche del territorio.