Una finestra sulla D (resoconto n.8)

Le tre classifiche dei gironi meridionali:

Girone G: Scafatese 60 punti; Trastevere 49p.; Monastir 40p.; Nocerina 38p.; Flaminia 35p.; Albalonga, Valmontone 34p.; Lodigiani, Sarrabus O. 32p.; Palmese, Latte Dolce 31p.; Budoni, Anzio, Ischia 30p.; Montespaccato 23p.; Olbia 22p.; Monterotondo 19p.; Cassino 17p.

(Flaminia ed Ischia una partita in meno)

Girone H: Paganese 49 punti; Barletta, Martina 45p.; Fasano 43p.; Afragolese 39p.; Nola, Nardò 37p.; Virtus Francavilla 34p.; Gravina 33p.; Fidelis Andria, Heraclea 31p.; Manfredonia 29p.; Sarnese, Francavilla 27p.; Aversa Normanna 26p.; Ferrandina 24p.; Pompei 18p.; Acerrana 10p.

Girone I: Savoia, N.Igea Virtus 46 punti; Nissa 45p.; Ath. Palermo, Reggina 44p.; Milazzo 38p.; Gela, Gelbison 36p.; Sambiase 33p.; V.Lamezia 31p.; Enna 27p.; Vibonese 26p.; Messina 22p.; Sancataldese, Ragusa 21p.; Acireale, Castrumfavara 20p.; Paternò 14p. (Ath. Palermo, Enna una partita in meno; Messina 14p. di penalità; Gela, Acireale 1 punto di penalità).

Nel raggruppamento G sembra tutto deciso, almeno per la promozione. La Scafatese viaggia a vele spiegate verso la serie C, forte anche di 8 vittorie consecutive: il Trastevere secondo è a ben -11! Grande delusione per la Nocerina, che, partita col favore del pronostico, si trova a sperare solo per un posto ai playoff. Tra squadre laziali e sarde, spicca pure la Palmese, che, con 7 punti in 4 partite, si mantiene ad un risicato +1 sulla quota playout. Ne segue la scia l’Ischia con 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime 4 partite: per ora non basta per la salvezza diretta.

Nel girone H, prova la fuga la Paganese. La squadra salernitana con 3 vittorie e uno stop nelle ultime 4, è la seria candidata alla promozione. Attenzione, però, a Barletta e Martina, che nelle ultime 4 partite hanno sempre vinto. L’Afragolese mette in cascina altri punti, 8 nelle ultime 4 giornate, per una tranquilla salvezza. Risale anche il Nola, 7 punti in 4 partite, stesso discorso dell’Afragolese. Sul filo del rasoio la Sarnese, che con 5 punti nelle ultime 4 partite si mantiene a galla. Nelle ultime quattro posizioni, tre squadre campane. L’Aversa Normanna mette nel mirino la salvezza diretta, riferimento il Manfredonia, che per ora ha +3 sulla squadra casertana. Quasi spacciate Pompei e Acerrana, che nelle ultime 4 uscite non hanno fatto segnare punti.

Nel gruppo I grande bagarre in testa. Dalla prime (Savoia e Igea Virtus) alle quarte (Athletic Palermo e Reggina) solo 2 punti. La Reggina sembra avere qualcosa in più, ma non riesce a piazzare il filotto decisivo. Da considerare che Athletic Palermo ed Enna hanno una partita in meno. Il Gelbison si tira fuori dai guai e, con 3 vittorie ed uno stop nelle ultime 4 giornate, respira aria di salvezza. Finalmente in zona almeno playout il Messina, che con 7 punti nelle ultime 4 può tirare un sospiro di sollievo, abbandonando la coda della graduatoria.

Sono ancora risultati parziali, anche se siamo vicini alla fase decisiva del campionato. Da qui a maggio ogni punto sarà importante. Per ora, si registrano tre primi posti per le squadre nostrane, un en plein da esserne fieri. Su quello del fair play delle tifoserie, qui beh, c’è molto da migliorare e poco di cui esserne orgogliosi.