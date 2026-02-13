In presentazione la IV Fam Trip in Irpinia mercoledì 18 febbraio, ore 16:00 presso il CESVOLAB Avellino

Riceviamo e pubblichiamo.

Mercoledì 18 febbraio alle ore 16:00, presso il CESVOLAB Irpinia Sannio di Avellino (Corso Umberto I, 109), si terrà la conferenza stampa di presentazione della IV Fam Trip in Irpinia, organizzata da Info Irpinia in collaborazione con la wedding planner Vittoria Belmonte.

L’iniziativa rientra tra i progetti finanziati nell’ambito dell’Avviso pubblico della Regione Campania a valere sul Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT) – Parte Corrente 2024, finalizzato a sostenere azioni diffuse per la competitività regionale sul mercato turistico nazionale e internazionale. Il progetto si inserisce pienamente nelle finalità del programma FUNT, volto a incentivare l’attrattività della destinazione Campania, promuovere territori non tradizionalmente inclusi nei grandi circuiti turistici e favorire la destagionalizzazione dei flussi, attraverso azioni concrete di promozione e marketing territoriale. Grazie al sostegno della Regione Campania, del Ministero del Turismo e alla collaborazione attiva dei partner territoriali coinvolti, la IV Fam Trip porterà in Irpinia wedding planner e tour operator che operano sui mercati internazionali, professionisti che avranno l’opportunità di conoscere da vicino location, tradizioni, eccellenze enogastronomiche e paesaggi del territorio, contribuendo alla costruzione di nuove opportunità nel settore del destination wedding e del turismo esperienziale. Determinante è il sostegno del CESVOLAB Irpinia Sannio, che sin dalle prime edizioni ha creduto nella visione del progetto, supportando un’iniziativa che unisce promozione territoriale, rete tra operatori e valorizzazione delle aree interne. Il contributo del CESVOLAB rappresenta un segnale importante di attenzione verso percorsi di sviluppo turistico sostenibile e condiviso.

Le precedenti edizioni hanno già prodotto risultati concreti: lo scorso 21 settembre l’Irpinia ha ospitato un matrimonio internazionale con 80 invitati, quello di Kiryaki e Nicolas, segnando un passaggio significativo verso il posizionamento del territorio nel settore del destination wedding. Durante la conferenza stampa saranno illustrate le novità della quarta edizione, il programma delle attività, il coinvolgimento degli operatori locali e le prospettive future del progetto. È inoltre prevista una sorpresa finale che verrà annunciata ufficialmente nel corso dell’incontro. L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione dell’Irpinia come destinazionen turistica autentica e competitiva sui mercati nazionali e internazionali, attraverso una strategia basata sulla collaborazione tra istituzioni, enti del terzo settore e imprese del territorio.