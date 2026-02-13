M’Illumino di Meno 2026. UniSA Lampi di scienza e co-scienza. Tra fisico e digitale Partecipa al primo “UniSA Book Swap Party” e, subito dopo, al “LightsOut! Flash mob per la Sostenibilità”

Riceviamo e pubblichiamo.

Anche quest’anno l’Università degli Studi di Salerno aderisce a “M’illumino di Meno”, la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, lanciata dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio2 e istituzionalizzata nel 2022 con il voto del Parlamento (L.34/2022). La Giornata si celebra ogni anno in tutta Italia il 16 febbraio ed è dedicata alla promozione di comportamenti responsabili, al rispetto dell’ambiente e, più in generale, allo slancio verso un futuro più sostenibile. L’edizione 2026 pone al centro il contributo della Scienza nella comprensione della crisi climatica e nella costruzione di modelli alternativi più virtuosi, capaci di coniugare innovazione tecnologica, responsabilità ambientale e dimensione sociale. In coerenza con i temi di M’illumino di Meno – educazione ambientale, comunità e partecipazione – l’adesione dell’Ateneo per il 2026 si concretizza in un’attività di public engagement, organizzata dal Gruppo di lavoro “Rete delle Università per la Sostenibilità-RUS UNISA”, finalizzata a promuovere una riflessione condivisa sull’impatto delle scelte quotidiane, dentro, dietro e oltre l’uso delle nuove tecnologie digitali. L’iniziativa propone un racconto corale per rendere visibile ciò che normalmente non vediamo: l’energia, le infrastrutture, i materiali e le conseguenze ambientali che si attivano ogni volta che utilizziamo uno smartphone o interagiamo con l’intelligenza artificiale. Non una lezione, ma un esercizio di consapevolezza: osservare i gesti quotidiani per capire come migliorarli e renderli più sostenibili. Dopo i Saluti istituzionali di Ateneo, il programma si apre con una serie di Suggestioni sulle “abitudini digitali”. La chimica nascosta nei dispositivi che usiamo ogni giorno, l’energia che alimenta le nuove tecnologie, fino ad un dialogo più ampio sulla Co-noscenza e la Co-Scienza, pratiche condivise di responsabilità tra mondo fisico e digitale. La seconda parte dell’incontro è dedicata alle Riflessioni, con uno sguardo al “Libro” come oggetto e simbolo di attraversamento tra fisico e digitale e alla “Comunità” come spazio vivo di scambio culturale. Questo momento sarà arricchito dalla partecipazione e della testimonianza di UnisAlumni, laureati dell’Ateneo che ad oggi nell’ambito della loro professione sono divulgatori di “saperi e sostenibilità”, a contatto con i giovani. Il percorso si conclude con le Azioni, che trasformano la riflessione in gesto concreto. Tra queste azioni ci sarà il primo “Unisa Book Swap Party”, il momento speciale della giornata che invita a dare nuova vita ai libri attraverso lo scambio, come pratica circolare e comunitaria. A seguire, il “Lights Out” Flash Mob, momento collettivo di spegnimento simbolico delle luci, per ricordare che ogni gesto conta e che il cambiamento passa anche da azioni semplici e concrete, condivise e consapevoli. Un pomeriggio per fermarsi, riflettere, partecipare. Per accendere consapevolezza, anche spegnendo una luce. La Comunità UNISA e tutti coloro che vorranno sono invitati a partecipare… senza dimenticare di portare un libro con sè!

PROGRAMMA

ore 14.00 | Registrazione partecipanti



ore 14.30 | Saluti istituzionali



ore 14.45 | Suggestioni



prof.ssa Mina Mazzeo, Delegata alla Sostenibilità Ambientale e Green Campus, UNISA | Dentro lo smartphone: la chimica che abbiamo in tasca.



prof. Giovanni De Feo, Referente UNISA per la RUS | Vedere l’invisibile: l’energia che c’è dietro lo smartphone, l’IA e i nostri gesti quotidiani.



prof.ssa Marialuisa Saviano, Referente UNISA per la RUS e Coordinatrice Gruppo Educazione alla Sostenibilità UNISA | Oltre lo smartphone: co-noscenza e co-scienza circolare tra fisico e digitale.



ore 15.30 | Riflessioni



Il libro tra fisico e digitale | dott.ssa Maria Rosaria Califano, Direttrice del Centro Bibliotecario di Ateneo.



La Comunità tra fisico e digitale | Testimonianza UnisAlumni: Ing. Angelo Rizzo, Scrittore e divulgatore.





ore 16.00 | Azioni



UniSA Book Swap Party | Il senso dentro, dietro e oltre il gesto: porta un libro con te e scambialo con chi vuoi.



Lights Out! Flash Mob | Luci spente, cuori accesi e selfie collettivo “per la sostenibilità”.