L’estate del Sannio sarà a ritmo di blues. Segna le date

Tutto pronto per Melizzano in Blues, l’evento che il 31 luglio, 1 e 2 agosto trasformerà il borgo sannita in un grande palcoscenico a cielo aperto dedicato alla musica blues e alle sue contaminazioni.

È pronta la locandina ufficiale, un’opera disegnata a mano dall’artista Gennaro Leva, che con il suo tratto distintivo ha saputo interpretare lo spirito autentico e vibrante della manifestazione. Un’immagine che racconta l’anima del festival: passione, territorio e musica.

Già al lavoro anche il direttore artistico Giò Vescovi, impegnato nella definizione del programma musicale che promette qualità, energia e grandi sorprese per gli appassionati del genere.

Accanto alla musica, un ricco cartellone di iniziative collaterali animerà le tre giornate grazie all’impegno dell’associazione ViviSannio. Marco, Carmen, Giuseppe ed Eleonora sono già operativi nell’organizzazione di un programma che valorizzerà il territorio e coinvolgerà visitatori di tutte le età:trekking alla scoperta delle bellezze naturalistiche locali, mostre artistiche, presentazioni di libri, mercatino di artigianato, degustazioni di prodotti tipici, stand gastronomici.

Un’esperienza immersiva che unisce cultura, natura, enogastronomia e musica in un’atmosfera unica.

Fondamentale il sostegno degli sponsor: lo sponsor ufficiale Edilizia Sannita Srl e i partner Casa Mia Wine and Spirit, Vini Papa, Azienda Agricola Novo (attendiamo gli altri che sicuramente si aggiungeranno!)che hanno già scelto di credere e investire in un evento capace di promuovere il territorio e creare momenti di aggregazione e qualità.

Melizzano in Blues si conferma così non solo un appuntamento musicale, ma un vero e proprio progetto culturale e territoriale, pronto ad accendere l’estate sannita con tre giorni di emozioni, incontri e grande musica.

Seguiranno aggiornamenti sul programma ufficiale.